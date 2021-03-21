HDP'den Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama:

ANKARA (AA) – Halkların Demokratik Partisi (HDP), Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili, "Mustafa Şentop, bir siyasi partinin genel başkanının talimatını aradan 24 saat geçmeden yerine getirmiştir. 83 milyonu temsil eden Meclis'in Başkanının bu tutumu, ülke demokrasisi adına utanç vericidir." değerlendirmesinde bulundu.

HDP Merkez Yürütme Kurulunca yapılan yazılı açıklamada, Gergerlioğlu'nun, bu sabah TBMM'de gözaltına alındığı anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir gün önce attığı tweetleri kendisine talimat olarak gören savcılığın harekete geçmesi, Türkiye'de yargının geldiği noktayı açıkça göstermektedir. Yargı, talimatla hareket eden emir erine dönüşmüştür. Talimatla hareket eden savcılar, talimatla hareket eden hakimler ve bu talimatları veren siyasilerle beraber bu ülkeye en büyük kötülüğü yapmışlardır."

Gergerlioğlu'nun dokunulmazlığının kaldırıldığı gün HDP'ye kapatma davası açıldığı belirtilen açıklamada, "Sayın Gergerlioğlu'nun yaka paça gözaltına alınmasına onay veren Mustafa Şentop, bir siyasi partinin genel başkanının talimatını aradan 24 saat geçmeden yerine getirmiştir. 83 milyonu temsil eden Meclis'in Başkanının bu tutumu, ülke demokrasisi adına utanç vericidir." ifadesi kullanıldı.

Muhalefet partilerinin alacağı tutumun büyük önem kazandığı dile getirilen açıklamada, şu görüşler paylaşıldı:

"Açık bir şekilde bu darbeyi kınamak, bunun karşısında cesurca durmak, aynı zamanda siyasi partilerin varoluş sebebidir. Tüm muhalefet bu konuda tarafını belli etmelidir. Bu tarihsel sorumluluktan hiç kimse kaçamaz. Yoksa bugün HDP'ye olanlar, yarın tüm muhalefetin başına gelecektir. Buna hiç şüpheniz olmasın. O zaman itiraz edecek kimseleri bulamayabilirsiniz."