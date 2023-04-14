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14 Nisan 2023
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HDP’den Meral Danış Beştaş açıklaması

Alaturka Online
Alaturka Online

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, dün akşam saatlerinde Yeşil Sol Parti’den aday olduğu Erzurum’da trafik kazası geçirdi. Danış Beştaş ve araçta yer alan iki kişi yaralandı. Danış Beştaş ve beraberindeki iki kişi ilk olarak Karayazı ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMDA

Danış Beştaş’ın sağlık durumuna ilişkin HDP MYK, yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Danış Beştaş’ın Ankara’ya sevk edildiği, başarılı bir ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi. HDP MYK’dan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

* “Bilindiği üzere Erzurum’un Karayazı ilçesinde seçim çalışması yürüten Grup Başkanvekilimiz ve milletvekili adayımız Meral Danış Beştaş ile kendisine eşlik eden il yöneticilerimiz ve aracı kullanan arkadaşımız dün akşam geçirdikleri trafik kazasında yaralanmıştır.

* Önce Karayazı Devlet Hastanesine kaldırılan ardından Erzurum’a sevk edilen Beştaş, sabaha karşı Ankara İbni Sina Hastanesine sevk edilmiştir. Belinde kırık tespit edilen Beştaş bu sabah ameliyata alınmıştır. Başarılı bir ameliyat geçiren Beştaş’ın tedavisi yoğun bakımda sürmektedir. Diğer iki arkadaşımızın sağlık durumu ise iyidir.

* Kaza anından itibaren arayıp soran ve duyarlılık gösteren halkımıza, partililerimize ve dostlarımıza teşekkür ederiz. Beştaş’ın halkımızdan ve mücadelemizden aldığı güçle en kısa sürede sağlığına kavuşarak siyasi çalışmalarına döneceğine inancımız tamdır.” ANKA

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