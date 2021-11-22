HDP’li Beştaş “Elimize yeni bir bilgi geldi, dehşet verici” dedi! Erdoğan ve Bahçeli’ye seslendi!





HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Beştaş, “Amerika’da sıfırdan yüzde 7’ye çıkmış enflasyon. 7 kat artmış. Bizde 10’lardan 20’e çıkmış, 2 kat artış” diyen AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’a yanıt verdi. Beştaş, “Sayın Binali Yıldırım’a dört işlem bilgisi verelim. Sıfırın 7 katı, 7 değil sıfırdır. Daha bunu bilmiyor olacak herhalde. Dört işlem bilmiyorlar hakikaten. Akli melekeleriyle oynuyorlar vatandaşların” dedi. 'Elimize yeni bir belge geldi' diyen Beştaş Erdoğan ve Bahçeli'ye seslendi BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #meraldanışbeştaş #hdp #erdoğan #bahçeli #yurttaştv #gündem #politika