HDP’li Buldan isim vermedi ama işaret etti

HDP Danışma Kurulu toplantısı Taksim’de bulunan bir otelde gerçekleşti. Toplantıya HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan da katıldı. Toplantıda depreme yönelik çözüm önerileri de tartışıldı.

Toplantıda basın mensuplarının HDP’nin destekleyeceği cumhurbaşkanı adayı ve Kılıçdaroğlu ismi ile ilgili sorusuna yanıt veren Pervin Buldan, şunları söyledi:

ÜLKEYİ YÖNETEMİYORLAR

– Dün biz kapsamlı bir değerlendirmeyle görüşümüzü kamuoyuna paylaştık. Deprem öncesinde cumhurbaşkanı adayımızı çıkaracağımızı belirtmiş, deklare etmiştik ancak yaşanan depremden sonra tutumumuzda bir değişiklik yaptık. Depremin yönetilemediğini, yaşandığı yerlerde hükümetin, iktidarın yetersiz kaldığını gördüğümüz için bu iktidarın değişimine olan inancımızı en azından mevcut koşullar durumunda gözden geçirdik. Çünkü, bu ülkeyi yönetemiyorlar.

DÖNÜŞÜMDEN YANAYIZ

– Tutumumuzda bir değişiklik yaparak bu ülkeyi daha demokratik daha özgürlükçü gerçekten tüm mağduriyetlere karşılık verecek bir anlayışın ve zihniyetin yerleşmesi için tutumumuzu gözden geçirdiğimizi dün ifade ettik ve deklare ettik. Evet, bir isim açıklamadık. Ancak, biz Türkiye’de değişimden ve dönüşümden yanayız. Biz demokrasinin kazanmasını istiyoruz. Biz Türkiye’de özgürlüklerin, adaletin ve hukukun kazanmasını istiyoruz.

HALKIMIZ ONU BİLİYOR

– Dolayısıyla bu anlamda cumhurbaşkanı adayları içerisinde buna en uygun olan ismi destekleyeceğimizi de önümüzdeki günlerde de muhtemelen isim bazında da ifade ederek kararımızı daha net bir şekilde de kamuoyuyla paylaşacağız. Şu an en demokrat aday hangisiyse bence insanlarımız, halkımız onu biliyor.