HDP’li Gergerlioğlu: 1920’li yıllarda yapılmış yasaya göre ceza alan hekimler mesleklerini yapamıyor

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun çalışmadığını savundu.

Komisyona götürdükleri hak ihlallerinin yüzde 100’ünün üstünün örtüldüğünü iddia eden Gergerlioğlu, “O halde bu komisyonu neden açık tutuyorsunuz? Bir iş yapmak istemiyorsanız böyle bir komisyonu neden kurdunuz? Bu komisyon insan haklarını ihlal komisyonu haline dönmüştür. Komisyon meseleleri incelememek için ne yapacağını bilememekte.” diye konuştu.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşüleceğini anımsatan Gergerlioğlu, komisyona katılıp görüşlerini belirteceğini söyledi.

Gergerlioğlu, “1920’li yıllarda yapılmış Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun. O döneme ait kanuna göre ceza almış hekimler bir daha mesleklerini yapamıyor. Buna mutlak suretle yeni bir düzenleme getirilmesi gerekiyor.” dedi. Bu durumun kabul edilemeyeceğini ifade eden Gergerlioğlu, komisyonda bu konunun ele alınması gerektiğini kaydetti. (AA)