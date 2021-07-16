HDP’li Gergerlioğlu Meclis’e dönüyor

Yazan:
Alaturka Online
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Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı sonrası cezaevinden çıkan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Twitter’dan düşürülen milletvekilliği ile açıklama yaptı…

Gergerlioğlu, şu ifadeleri kullandı:

Vekilliğe iadem için Yargı kararı bugün okunuyor. Saat 14.30’da okunduktan sonra TBMM Genel kurula gireceğim. Halkın verdiği hakkı haksızlıkla kimse alamaz, galip gelen halkın iradesidir.

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