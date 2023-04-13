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13 Nisan 2023
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HDP’li Meral Danış Bektaş trafik kazası geçirdi

Alaturka Online
Alaturka Online

Seçim çalışmaları kapsamında Erzurum’un Karayazı ilçesinde bulunan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş trafik kazası geçirdi.

Bektaş’ın durumunun ağır olduğu ve Erzurum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.

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