HDP’li Meral Danış Bektaş trafik kazası geçirdi

Seçim çalışmaları kapsamında Erzurum’un Karayazı ilçesinde bulunan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş trafik kazası geçirdi.
Bektaş’ın durumunun ağır olduğu ve Erzurum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.
Seçim çalışmaları kapsamında Erzurum’un Karayazı ilçesinde bulunan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş trafik kazası geçirdi.
Bektaş’ın durumunun ağır olduğu ve Erzurum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.
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