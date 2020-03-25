HDP'li milletvekili hakkında “koronavirüs” soruşturması

ANKARA (AA) – Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Ceza İnfaz Kurumunda koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan tutuklu olduğu yönünde paylaşım yapan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya hesabı üzerinden Sincan 2 Numaralı L Tipi Kapalı Cezaevinde 70 yaşında bir tutuklunun koronavirüse yakalandığını iddia eden Gergerlioğlu hakkında, "halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak" suçudan soruşturma açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamada, Sincan Kapalı Cezaevi'ndeki bir tutukluda koronavirüse rastlandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

Açıklamada, kronik rahatsızlığı nedeniyle bir tutuklunun 22 Mart'ta Ankara Şehir Hastanesine sevk edilerek gerekli test ve tetkiklerinin yaptırıldığı vurgulanarak "Yazılı basın yayın kuruluşları ve sosyal medyada yer alan paylaşım ve iddialar asılsızdır." ifadesine yer verilmişti.