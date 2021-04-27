HDP'li Piroğlu: “Devlet kapanmanın olası mağduriyetlerini giderecek tedbirleri almak zorundadır”

TBMM (AA) – HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, "Devlet tam kapanma çağrısı yaptığı andan itibaren kapanmanın olası mağduriyetlerini giderecek tedbirleri almak zorundadır." dedi.

Piroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Zeynel Özen ile birlikte Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında tam kapanmanın uygulanacağının açıklandığını belirterek, salgının bu hale gelmesinin sorumluluğunun iktidara ait olduğunu savundu.

"Çarklar dönecek" denilerek salgın koşullarında işçilerin fabrikalara yollandığını belirten Piroğlu, "Binlerce, milyonlarca işçi çok kötü koşullarda servislerle, toplu ulaşım araçlarıyla fabrikalara gitti. Fabrikalar, bir salgın yuvasına döndü. İşçilerin yaşadığı sanayi şehirleri ve işçilerin yoğun olduğu mahallelerin her biri bir salgın yuvası haline geldi. Buralardan cenazeler çıktı, vaka sayıları buralarda arttı. Bugün de aynı durumla yüz yüzeyiz." ifadesini kullandı. Piroğlu, iktidarın salgın döneminde zenginleri ve patronları hem fiziksel hem de ekonomik olarak korumaya aldığını iddia etti.

"Devlet tam kapanma çağrısı yaptığı andan itibaren kapanmanın olası mağduriyetlerini giderecek tedbirleri almak zorundadır" diyen Piroğlu, bu yüzden iktidarın kapanma çağrısının, salgının bütün faturasının halka yıkılma çağrısından başka bir şey olmadığını öne sürdü.