HDP’li Sancar: AKP-MHP sanki seçimlere değil savaşa hazırlanıyor

Partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim tarihini 14 Mayıs olarak açıklamasını hatırlatarak şunları söyledi:

“BU SEÇİM BİR REJİMİN OYLAMA SEÇİMİ”

– Önümüzdeki seçimler seçimin ötesinde bir anlama sahiptir. Bunun hepimiz farkındayız, iktidar da farkında. Sadece bir parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimi olmayacak, yaşamak istediğimiz ortak geleceğin belirlenmesi seçimi olacaktır. Bu seçim bir rejimin oylama seçimi olacaktır.

Grup toplantısına HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan (sağda) ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş (ortada) da katıldı. (FOTO: Zekeriya ALBAYRAK)

“SUÇ İMPARATORLUĞU YARATTILAR”

– İktidarın sandıklardan çıkarmak istediği düzen savaş, sömürü, yalan, talan, çete ve mafya düzenidir. Türkiye’yi uluslararası mafyaların cirit attığı bir ülkeye dönüştürdüler, koskocaman bir suç imparatorluğu yarattılar. Bu düzeni sürdürmek için bu seçimler onlar açısından hayat memat meselesidir.

Mithat Sancar, seçimin kendileri için geleceği kurma mücadelesi olduğunu dile getirerek, seçim sürecine Emek ve Özgürlük İttifakı’yla yürüdüklerini, bütün ezilenleri, sömürülenleri, dışlananları, bütün mazlumları bir araya getirmek istediklerini belirtti.

“SİYASİ TECRİT KOŞULLARINDA GİRİYORUZ”

Seçimin çok çetin bir mücadeleye sahne olacağını ve her türlü zorluğa hazır olduklarını kaydeden Sancar, şöyle devam etti:

– Oynayacakları, oynamak istedikleri her oyunu boşa çıkarak güce sahibiz. Bu seçimlere demokrasinin, hukukun askıda olduğu ağır bir siyasi tecrit koşullarında giriyoruz. AKP-MHP Cumhur İttifakı sanki seçimlere değil savaşa hazırlanıyor. Kampanyalarını sanki seçim kampanyası gibi değil bir savaş kampanyası gibi yürütüyor.

“OLUMLU VAATLERİ KALMADI”

HDP hakkındaki kapatma davası ve hazine yardımına bloke konulması kararına da değinen Sancar, “Bunların her biri bu iktidarın, bu rejimin seçim kampanyasının araçları ve yöntemleri olarak karşımıza çıkıyor çünkü bu çözümsüzlük ve karanlık ittifakının halka sunabileceği herhangi bir olumlu vaadi kalmamıştır. Siyasi bir meseleleri, siyasi bir davaları ve hikayeleri yoktur” ifadelerini kullandı.

“BAHÇELİ, ANAYASA MAHKEMESİ’Nİ TEHDİT EDİYOR”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugün partisinin grup toplantısındaki HDP’ye ilişkin sözlerini eleştiren Mithat Sancar, “Anayasa Mahkemesi’ne talimatlar gönderiyor, tehdit ediyor. Artık anayasa diye bir şey kalmadı, apaçık bir şekilde Anayasa’yı ihlal ettiler, bırakın ihlal etmeyi ayaklar altına alma konusunda en ufak bir çekinceleri yok” dedi.

Kapatma davasının seçimler sonrasına ertelenmesini istediklerini anımsatan Sancar, “Bunu kendimiz için değil Türkiye’deki demokrasi güçlerinin adalet ve özgürlük, emek ve barış ideali için istiyoruz” ifadesini kullandı. (AA)