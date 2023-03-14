HDP’li Sancar’dan ittifak açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.

Seçim sürecine yönelik hazırlıkların devam ettiğini belirten Sancar, HDP’nin kurulduğu günden bu yana demokrasi ittifakı ve üçünü yol siyaseti üzerinden var olduğunu söyledi.

14 Mayıs seçimlerine en geniş demokrasi ittifakıyla girmek için her türlü çabayı harcamaya devam edeceklerini belirten Sancar, şunları söyledi:

“Emek ve Özgürlük İttifakı, Kürt ittifakı ve diğer bütün toplumsal demokrasi güçleriyle kuracağımız birliktelik, değişim gücümüzün temel kaynağıdır. Freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı giden bu iktidarın kendisiyle birlikte ülkeyi de uçuruma sürüklemesine izin vermeyeceğiz.”