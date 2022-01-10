HDP’li Semra Güzel hakkında fezleke

Yazan:
Alaturka Online
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’li Semra Güzel hakkında hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı’na gönderdi

Yayınlanma: 17:18 – 10 Ocak 2022 Güncellenme:

HDP’li Semra Güzel hakkında fezleke

29 Nisan 2017 tarihinde Adıyaman’da etkisiz hale getirilen 4 teröristten birisi olan Volkan Bora’nın cep telefonunda yapılan incelemede HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’le çekilmiş fotoğrafları çıkmıştı.

Volkan Bora’nın Harran Üniversitesi İletişim Fakültesi, HDP Milletvekili Semra Güzel’in ise Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni aynı dönemde okuduğu ve tanıştıkları öğrenilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP’li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke bugün Adalet Bakanlığına gönderildi.

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