HDP’li Tiryaki: Çok sayıda tutanak sisteme yanlış girildi 





Halkların Demokratik Partisi (HDP) Seçim Takip Koordinasyon Merkezi Sözcüsü ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, seçimlerde gelinen son duruma ilişkin açıklama yaptı.

“HAKKARİ VALİSİNİ UYARIYORUZ: AKP’NİN İL BAŞKANI GİBİ DAVRANMAYIN”

Hakkari’de seçimin ellerinden alınmaya çalışıldığını öne süren Tiryaki, şöyle konuştu:

“Hakkari’de AKP adayları, il ve ilçe yöneticileri doğrudan vali ve mülki idare görevlilerle kamunun bütün kaynaklarını kullanarak seçimi elimizden almaya çalışıyor. Sonuna kadar takipçisiyiz.

Buradan bir kez daha söylüyorum. Hakkari’nin bütün sayım döküm cetvelleri elimizde. Aynı zamanda YSK sistemine yüklenmiş durumda. Hakkari’deki her sandığın sonuç tutanağı elimizde, aynı zamanda bu YSK’nin partililerle paylaşılan sistemine yüklenmiş durumda. Bu saatten sonra yapılacak her şey Hakkari’deki seçimin çalınması demektir.

Mülki amirleri, Hakkari Valisi’ni buradan uyarıyoruz: Siz AKP’nin il başkanı, siyasi temsilcisi değilsiniz. AKP’nin il başkanı, il temsilcisi, siyasi işler şefi gibi davranamazsınız. Bunu reddediyoruz. Asla başaramayacaksınız.”

ERZURUM’DA SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ

Tiryaki, MHP ve Millet İttifakı ortaklarından birinin Erzurum’daki seçim sonuçlarını değiştirmeye yönelik girişimlerde bulunulduğunu öne sürerek şöyle devam etti:

“Yine benzer biçimde biliyorsunuz Erzurum’da Grup Başkanvekilimiz Meral Danış Beştaş resmi olmayan sonuçlara göre ve Yüksek Seçim Kurulunun siyasi partilerle paylaştığı SİP Port sistemi üzerindeki yüzde 100’lük verilere, sandık sonuç tutanaklarına, sayım döküm cetvellerine ve birleştirme tutanaklarına göre Erzurum Milletvekili seçilmiştir.

Biz sadece Meral Danış Beştaş’ın mazbatasını almasını bekliyoruz. Fakat aynı biçimde MHP’nin ve üzülerek ifade etmek isterim ki Millet İttifakı’nın ortaklarından bir tanesinin işbirliğiyle Erzurum’da seçim sonuçlarını değiştirmeye dönük girişimler bulunduğunu duyuyoruz. Umarım bu bilgi doğru değildir. Millet İttifakı’nın ortakları bu kumpasın parçası değildir.”

“ÇALMA İŞLEMLERİNİN TAMAMINA SONUNA KADAR DİRENECEĞİZ”

Çok sayıda sandıkta, sandık sonuç tutanağının sisteme yanlış girildiğine dair ellerinde verilerin olduğunu söyleyen Tiryaki, şunları kaydetti:

“Bismil 1234 ve 1235 no’lu, Alaca 1089 no’lu, Hakkari 1094 no’lu, Cizre 1240 ve 1249 no’lu, Kayapınar 1090, 1099, 1101, 2280 no’lu, Silvan 1032 ve 1145 no’lu, Karlıova 1068 no’lu, Şirvan 1055 no’lu, Batman 1051 no’lu, Urfa 1055, Besni 1149 no’lu, Ergani 1113 no’lu, Bulanık 1110 no’lu sandıklarda.

Yüzlerce arkadaşımız 14 Mayıs akşam saatlerinden itibaren bu veriler üzerinde çalışıyor. Ülke çapında sayım ve döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanakları arasındaki tutarsızlıkları tespit ediyor. MHP’nin oyu 1 idi fakat sisteme MHP’nin oyu 147 olarak yazılmıştı. İtirazımız üzerine bunların tamamı düzeltildi.

Kazandığımız milletvekillerinin herhangi birisinin bu şekilde elimizden alındığını tespit edersek düzeltilmesi için itirazlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Böyle veriler üzerinden varsa onların da itirazları başımız gözümüz üstüne.

Ama öyle Valiyle, İçişleri Bakanıyla, Adalet Bakanıyla, onların verileriyle, ellerindeki vatandaşın kişisel bilgilerini kullanılarak yapılacak çalma işlemlerinin tamamına da sonuna kadar direneceğiz.”