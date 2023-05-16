HDP’li Tiryaki: Milletvekili dağılımını etkileyecek bir sonuca ulaşmış değiliz

HDP Seçim Takip Koordinasyon Merkezi Sözcüsü ve YSK temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, seçim tutanaklarında görülen usulsüzlüklere ilişkin parti Genel Merkezi’nde açıklama yaptı. Tiryaki, şunları söyledi:

“YANLIŞ VERİ GİRİLEN SANDIKLARA İTİRAZ ETTİK VE TAMAMI DÜZELTİLDİ”

*Çok sayıda sandıkta yanlış veri girişi olduğunu öğlen yaptığımız basın toplantısında dile getirmiştik. Biliyorsunuz birkaç gündür bunları kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bugün sayıları yavaş yavaş ortaya çıktığı için kamuoyu da yakından takip ediyor.

*Sosyal medyada da bu yanlış girilmiş, yanlış kaydedilmiş sandık sonuç tutanaklarına dair çokça veri paylaşılıyor. Rakamsal olarak bunu sizinle paylaşmak isterim.

*Ülke çapında 1000’in üzerinde sandık sonuç tutanağının, siyasi partilerle paylaşılan SİPPORT sisteminde de görüldüğü üzere verilerinin yanlış girildiğini öğrendik.

*Bunların içinde 230 oyumuzun olduğu sandıklarda var, 10 oyumuzun olduğu sandıklar da var, 2 oyumuzun olduğu sandıklarda var. Bunların tamamına itiraz ettik. Bu itirazlarımızın neredeyse tamamı karara bağlandı ve bu verilerin tamamı düzeltildi.

“MİLLETVEKİLİ DAĞILIMINI ETKİLEYECEK BİR SONUCA ULAŞMIŞ DEĞİLİZ”

*14 Mayıs akşamından itibaren 100’den fazla arkadaşımız YSK sistemine de düşmüş olan bütün sandık sonuç tutanaklarını ve sayım döküm cetvellerini incelediler. İkisinin arasındaki uyuşmazlıkları veya sandık sonuç tutanakları ile sisteme girilen veriler arasındaki tutarsızlıkları ortaya koymaya çalıştılar.

*Henüz herhangi bir kentte milletvekili dağılımını etkileyecek bir sonuca ulaşmış değiliz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her ilde ve ilçede avukat arkadaşlarımız, bilgi işlemde görevli arkadaşlarımız verileri karşılaştırıyor.

*Tespit ettiklerimize dair itirazlarımızı temsilcilerimiz aracılığıyla il ve ilçe seçim kurullarına bildiriyor ve düzeltilmesini sağlıyoruz. Şu anda bunların düzeltilmesi konusunda herhangi bir sorun yaşamadık.

*Başvuru yaptığımız yanlış-hatalı girişlerin tamamı düzeltildi. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Saat 15:00’e kadar itirazların yapılması gerekiyordu.

*Sandık sonuç tutanakları ve sayım işlemlerine karşı olağanüstü itiraz yöntemiyle ilçe seçim kurullarına ve YSK’ye başvuruda bulunacağız.

“HER OYUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ, HALKIMIZ MÜSTERİH OLSUN”

*Bu hataların ve yanlışların, ki şimdilik böyle diyeceğim, arkasında organize bir kötülük var mı, birileri bilerek isteyerek mi bu sonuçları etkilemeye çalışıyor demek için elimizde bir kanıt yok. Biz bunları hatalı giriş olarak değerlendireceğiz.

*193 bin sandıktaki verilerin tamamını inceleyeceğiz, her bir hatayı düzelteceğiz, oylarımıza sahip çıkacağız. Bize gönül verenler müsterih olsunlar. Partilerine verdikleri oyun partiye ulaşması için bütün arkadaşlarımızla çalışıyoruz, her oyun takipçisi olacağız. Halkımız müsterih olsun.