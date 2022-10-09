HDP’li vekile polis dayağı iddiası: Ayağı kırıldı

HDP tarafından Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde organize edilen yürüyüşe polis müdahale etti. Müdahalede polis tarafından darp edildiği iddia edilen HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik’in ayağı kırıldı.
Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a yönelik uygulandığı iddia edilen tecrite karşı HDP ve çeşitli dernekler tarafından Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde organize edilen yürüyüşe polis izin vermedi.
Yürüyüş yapmak isteyen gruba müdahele eden polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Müdahale sırasında polis tarafından darp edildiği iddia edilen HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik hastaneye kaldırıldı.
Yapılan kontrollerde ayağında kırık tespit edilen Habip Eksik ayağı alçıya alındıktan sonra taburcu edildi.