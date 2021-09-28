HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları'na saldırı girişimine ilişkin HDP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapıldı. Ankara'daki evinde yaşanan olay anını anlatan Hatimoğulları 'Asla geri adım atmayacaklarını' söyleyerek isyan etti. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
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Anasayfa Alaturka Online HDP’li vekile saldırı girişimi.. Ateş püskürdüler! Soylu’ya olay sözler!