HDP’li vekilin konuşmasına polisten müdahale

Yeşil Sol Parti tarafından akşam saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Şehitlik semtinde seçim bürosunun açılışı yapıldı. Açılışa siyasi parti temsilcileri ve HDP’liler katıldı.
Toplanan grup, Kürtçe sloganlar atarak meşale yaktı. Polisin yoğun önlem aldığı seçim açılışında zaman zaman gerginlik yaşandı.
Seçim bürosu açılışında konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, 14 Mayıs’ta üstün olacaklarını belirterek, “14 Mayıs seçimlerini kazananlar Kürt kadınları olacak. İran, Irak, Suriye Kürdistan’ı Ortadoğu’da kazanacak” dedi.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Bunun üzerine bölgede önlem alan polis tarafından konuşmaya müdahale edildi. Polis amiri ses aracındaki megafonla yaptığı uyarıda, konuşmaların yapılması halinde müdahale edileceğini bildirdi. Uyarının ardından konuşmalar sonlandırılırken, meşale yakan partililer slogan atıp halay çektikten sonra dağıldı.
Polisin bölgede tedbiri devam ediyor. (DHA)