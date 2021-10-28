Yurttaş TV olarak bu seferki sokak röportajımızda ekonomiden memnun musunuz diye sorduk. HDP 'yi destekleyen Kürt yurttaş ile AKP 'yi destekleyen Laz yurttaş arasındaki tartışma meydana damga vurdu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #sokakropörtajları #röportajizle #ekonomi #seçimler #erkenseçim #seçimanketi #sefaköy #sefaköyröportaj #siyaset #RecepTayyipErdoğan #HalklarınDemokratPartisi #AdaletveKalkınmaPartisi #Polemik #tartışma #CHP #Selahattindemirtaş #AKP #HDP
Anasayfa Alaturka Online HDP’li yurttaş isyan etti AKP’li yurttaş dayanamadı röportaja girdi! Meydan karıştırdı!