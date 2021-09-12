‘HDP’liyim sana oy verdim’ dedi.. Vahap Seçer’in cevabı sonrası kahkahalar koptu!





Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz’in Çay Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek, yapımı devam eden ‘Çay ve Çilek Mahalleleri İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu Yapım İşi’ konusunda mahalle sakinlerini bilgilendirdi. Mahalleden bir vatandaşın, ‘Ben HDP’liyim, sana oy vermişim’ demesi üzerine de Başkan Seçer, “Sağ ol, Allah razı olsun. Ne iyi ettin verdin. Benden daha iyisini mi bulacaktın? İşte hizmet yapıyorum. Yani şimdi Allah aşkına, gidip başkasına verseydin ne olacaktı? Yine seni düşünen bir Başkan var” dedi.

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