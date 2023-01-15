HDP’nin uyuşturucu ile ilgili önergesi AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla reddedildi

HDP Grubu’nun, TBMM’nin Türkiye’deki uyuşturucu trafiğini araştırması için verdiği Meclis Araştırma Önergesi, TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi.

HDP Grubu, daha önce “Türkiye’de uyuşturucu trafiğinin araştırılması” amacıyla TBMM Başkanlığı’na Meclis Araştırma Önergesi sunmuştu. HDP, bu araştırma önergesinin bugün TBMM Genel Kurulu gündemine alınmasını önerdi. Öneri, AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi.

Grup önerisi üzerine konuşan HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, Türkiye’nin son yıllara uyuşturucu aksı haline dönüştüğünü belirterek, “Uyuşturucu hedefinin bir tanesi Türkiye. Çok üzülerek söylüyorum ki esas nokta da Mersin limanı haline geldi. Nereden geldiği, hangi gemiyle geldiği, hangi lojistik firması tarafından taşındığı belli. Türkiye’de nereye gittiği belli olan rotadan bahsediyoruz” dedi.

Turan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Her hafta 5 bin tane uyuşturucu satıcısını yakalıyoruz” açıklamasını hatırlatarak, “Her hafta yakalanan uyuşturucu satıcısının yıllık hesabını bulduğunuzda orta halli ordunun sayısından daha fazlası çıkar” diye dikkat çekti. Turan, “İçişleri Bakanı görünürde mücadele ediyor. Diğer taraftan kendi İçişleri Bakanlığını yaptığı ülke dünyanın en ciddi uyuşturucu trafik noktalarından bir tanesine dönüşüyor” diye konuştu.

İYİ PARTİ VE CHP’DEN AÇIKLAMA

İYİ Parti grubu adına konuşan İYİ Parti Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Türkiye’nin kullanım ya da iç pazarda satıştan çok yasadışı ticaretin önemli aktörlerinden olduğunu dile getirerek, “Mersin limanını uyuşturucu ticaretinin merkezi haline getirmek için çaba göstermişler. Bugün üzülerek görüyoruz ki kısmen de olsa bunda başarılı olmuşlar, bugün Mersin limanı uyuşturucu dağıtımının yapıldığı bir merkez olarak anılır olmuştur” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun uyuşturucu ile mücadele etmek gibi bir niyeti olmadığını ileri sürerek, “Öyle bir İçişleri Bakanı var ki ‘Ayakları kırın’ diyor. Ama öyle bir İçişleri Bakanı ki uyuşturucu baronları ile resim veriyor. Bu parti Zindaşti rezaletinin hesabını veremiyor” diye vurguladı.

İktidarın, uyuşturucu bataklığını kurutmak gibi bir derdinin olmadığını belirten Başarır; “Bataklığın üzerindeki sineklerle mücadele ediyorsunuz. MASAK, Maliye Bakanlığı’na soruyorum. 215 bin kişiyi yakaladınız. Bir tek lira MASAK uyuşturucu parasını tespit edip, mahkemeler el koymuş mu? Nerede bunun parası? Bu kara para nerede? Tek bir kuruş yok” diye konuştu. Başarır, ayrıca şunları söyledi:

“Meşhur bir film vardı, Şekerpare. İlyas Salman, Şener Şen başroldeydi. Galata’daki kirli ilişkileri ortaya koyuyordu film. Bir Ziver Komiser vardı, her işin odağında. Böyle bir İçişleri Bakanı var. Ziver’i görevden alın. Ziver Komiser gibi davranan bu İçişleri Bakanını görevden alın. Almadığınız sürece uyuşturucu ile mücadele edemezsiniz. Cumhuriyet tarihi boyunca kaç tane böyle içişleri bakanının baronlarla resmi var? Bu sizin iktidarınıza has bir durum. Rüşvet sizde, kara para sizde, kirlilik sizde. O bakanı yani Ziver’i orda oturtmayın!” ANKA