HDP’yi kapatma davasına Babacan’dan tepki

Yazan:
Alaturka Online
-

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılması istemiyle iddianame düzenleyerek Anayasa Mahkemesine (AYM) göndermesinin ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından bir değerlendirmede bulundu.

Babacan, “Siyasi meşruiyet toplum desteği ile sağlanır. 6 milyon oy alan bir partiyi yargı yoluyla engellemeye çalışmak oy veren milletimize saygısızlıktır. Demokrasimiz, farklı fikirlerin konuşulduğu bir ortamda gelişebilir. Siyasetin yolunu kapatmak ülkeyi çözümsüzlüğe hapsetmektir” dedi.

İlginizi ÇekebilirBabacan'dan Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine tepkiBabacan’dan Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesine tepkiİlginizi ÇekebilirHDP iddianamesinin ayrıntıları belli oldu! 687 kişiye siyasi yasakHDP iddianamesinin ayrıntıları belli oldu! 687 kişiye siyasi yasakİlginizi ÇekebilirYargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, HDP'nin kapatılması için AYM'ye iddianame sunduYargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, HDP’nin kapatılması için AYM’ye iddianame sundu

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?