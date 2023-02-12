Hedef gösterilen CHP’li başkan Abacı’dan videolu yanıt





CHP Samandağ İlçe Başkanı Turgay Abacı, deprem yardımlarının depoda tutulmasıyla ilgili iddialara yanıt verdi. Abacı, belediye ve parti örgütlerinden gelen yardımların yağmacılardan korumak amacıyla bir depoda tutulduğunu, dağıtımlarının buradan yapıldığını söyledi, hakkındaki iddiaları yalanladı.

Hedef göstermelere karşı “Kalbiniz mi kurudu? Hiç mi vicdanınız yok?” diye soran Abacı, sosyal medyada videolu paylaşımda bulunarak şunları söyledi:

“BU LİNÇ KAMPANYASI HAKSIZDIR”

“Dün ve bugün benim hakkımda sosyal medyada bir linç kampanyası var. Bu linç kampanyası haksızdır, kasıtlı bir şekilde yapılmıştır. Bizler örgütlerimizden ve belediyelerimizden gelen malları mahalle aralarında yağmalanmaması ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilmek amacıyla bir depoya depoladık. ”

“POLİS EKİPLERİ İHBAR ÜZERİNE GELDİ SIKINTI YARATMADAN AYRILDILAR”

Malzemelerin teslim alındığına dair imzalı tutanağı gösteren Abacı şöyle devam etti:

“Bizim burada amacımız bu kolileri istifledik, dağıtıma hazır hale getirdik. Yorganları battaniyeleri ayrı koyduk. Gıda malzemelerini ayrı koyduk. Sütleri, mamaları, suları, ecza malzemelerini ayrı koyduk. Bunları da belediyemize ait resmi araçla halka, vatandaşımıza dağıtmaya başladık. Polis ekipleri yapılan bir ihbar üzerine geldiklerini söylediler. Biz de bunları gösterince herhangi bir sıkıntı yaratmadan buradan ayrıldılar.

“TÜM TÜRKİYE’NİN VİCDANINA BIRAKIYORUM”

Sosyal medya paylaşımlarında bu malzemelere el konulduğu ve buradan alındığına dair yalan bilgiler verildi. Bütün ürünlerimiz burada ve buradan halen biz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yetişmeye çalışıyoruz.

Böyle bir deprem felaketinde dahi arsızca, haksızca bu şekilde paylaşım yapılıp bizlere yağmacı, talancı, hırsız muamelesi yapılmasını bütün Türkiye’nin vicdanına bırakıyorum. Biz ne pahasına olursa olsun vatandaşımızın yanında olmaya, dimdik durmaya, bütün vatandaşlarımıza yetişmeye devam edeceğiz.”