Hedef Sergen Yalçın! Talip çıktı, 2. kez göreve gelebilir

Türk futbolunun önemli teknik direktörleri arasında yer alan Sergen Yalçın, 2020/21 sezonunda Beşiktaş’ın başında çifte kupa kazanmıştı. Galatasaray ile nefes kesen bir şampiyonluk yarışına giren Beşiktaş, o dönem averaj farkıyla şampiyon olmuş ve Türkiye Kupası’nı da müzesine götürmüştü.

DİNLENMEYİ TERCİH ETTİ

Son şampiyonluğunu Sergen Yalçın döneminde yaşayan Kara Kartal, daha sonra Önder Karaveli, Valerien Ismael ve Şenol Güneş ile çalıştı. Bu süreçte birçok takımdan teklif almasına rağmen dinlenmeyi seçen Sergen Yalçın, henüz bir takımın başına geçmedi. Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra teklifler aldığını açıklayan başarılı futbol adamı, şu ifadeleri kullanmıştı:

“7-8 AYDA ANCA KENDİMİ TOPLADIM”

“Beşiktaş taraftarına bir umut verdim. Siz bırak demediğiniz sürece bırakmayacağım dedim. Biz duygusal insanlarız. Ancak bırakmak zorunda kaldım. Yıprandım. Beşiktaş’a zarar vermek istemedim. Üzülüyoruz, belli edemiyoruz. Evde kendi kendimize yaşıyoruz. Ayrıldıktan sonra yurtdışından da teklifler geldi. Katar falan o taraflardan. Ben kabul etmedim. 2-3 tane Süper Lig’den teklif geldi. 3 büyükten teklif gelmedi. Zaten 7-8 ayda anca kendimi topladım.”

SÜPER LİG’E GERİ DÖNEBİLİR

Aralık 2021’den Beşiktaş’tan ayrılan Sergen Yalçın, Süper Lig’e geri dönebilir. Konyaspor, İlhan Palut ayrılığının ardından teknik direktörlüğe Sırp çalıştırıcı Aleksandar Stanojevic getirilmişti. 49 yaşındaki hocayla birlikte çıktığı 5 maçlık periyottan puan çıkaramayan, gol dahi atamayan Konyaspor alternatif plan içerisine girdi. Yönetimin iki hafta daha süre verdiği Stanojevic’le bekleneni verememesi durumunda yollarını ayıracak.

SERGEN YALÇIN SESLERİ

İç Anadolu ekibinde bu kapsamda gündeme gelen ilk isim ise Sergen Yalçın oldu. Daha önce Anadolu Kartalı’nın başına geçtiği dönemde sıkıntılı periyoda karşın takımı ligde tutmayı başaran Yalçın’la temasa geçecek olan Konyaspor’un deneyimli teknik adam için şimdiden dolaylı olarak nabız yoklamaya başladığı da gelen haberler arasında.

1.55 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

Kariyerinde 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunan 50 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerinde toplamda 214 resmi maçta mücadele etti. Bu maçlarda 94 galibiyet, 50 beraberlik ve 70 mağlubiyet alan Sergen Yalçın, toplamda 332 puan topladı ve 1.55 puan ortalaması tutturdu.

SEHIC GERİ DÖNÜYOR

Öte yandan Giresunspor karşısında yeni transferlerinden faydalanabilecek olan Stanojevic’e bir müjde de takımın 1 numarasından geldi. Tedavisi tamamlanan Sehic’in bu kritik mücadelede forma giyebileceği öğrenildi. Sakatlığı bulunan Michalak’ın ise 6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

SAGAL’DA GERİ SAYIM

Konyaspor’da bir yandan transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-Beyazlılar’ın gündeminde bir süredir Gaziantep FK’dan Angelo Sagal var. Deneyimli oyuncuyla her konuda anlaşan İç Anadolu ekibinin Gaziantep’le yapılan görüşmeleri de bugün olumlu yönde sonuçlandırması bekleniyor.

EL KAABI ELDEN KAÇTI

Deprem nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Hatayspor’un yıldız isimlerinden biri olan El Kaabi, Süper Lig’de birçok takımın gündemindeydi. Bordo-Beyazlılar’a en sıcak teklifi ise Konyaspor yapmıştı. Ancak oyuncu, tercihini Al Saad kulübünden yana yaptı. El Kaabi bonservisiyle beraber Katar’ın yolunu tuttu.