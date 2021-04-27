Heilbronn Kent Meclisi, cami için talep edilen imar değişikliğine onay vermedi

BERLİN (AA) – Almanya'nın güneyinde bulunan Heilbronn Kent Meclisi, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Heilbronn Merkez Camisi'nin şehir merkezinde yeni bir cami yapmak için talep ettiği imar değişikliğine onay vermedi.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Parti, Hür Demokrat Parti (FDP), Sol Parti ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partili meclis üyeleri, cami için imar değişikliği önerisine ret oyu verirken Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller Partisi üyeleri ise kabul oyu verdi.

Heilbronn Merkez Cami Başkanı Erdinç Altuntaş, Meclisin onay vermemesinden dolayı derin üzüntü duyduklarını ifade etti.

Altuntaş, "Büyük hayal kırıklığına uğradık. 34 yıldır burada camimiz var. Yeni modern bir cami yapmak için 7 yıl önce proje hazırlamaya başladık. Yeni cami yapılabilmesi için imar değişikliğine ihtiyaç vardı ancak onay çıkmadı." dedi.

Heilbronn Kent Meclisi'nin aldığı kararı, "Müslümanların yüzüne atılan bir tokat" olarak niteleyen Altuntaş, "Burada verilmek istenen mesaj maalesef 'Siz Müslümanları burada istemiyoruz' yönünde oldu. Ancak pes etmeyeceğiz yeni cami için mücadelemize devam edeceğiz. Burada kaç yıllık emeğimiz var. Biz burada vergi veren insanlarız. İhtiyacımızı karşılayacak ibadethanemizi yapmak hakkımız. Hukuki süreç konusunu inceleyeceğiz." diye konuştu.