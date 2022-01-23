Hekim zammı lobi savaşına kurban gitti

Kamuda çok düşük ücretlerle çalışan hekimler için Meclis’e getirilen maaş ve emeklilik düzenlemesinin özel hastane lobisi ile vakıf hastaneleri lobisi arasındaki savaşa kurban gittiği öne sürüldü.

Erdoğan SÜZER

Kamu hastanelerinde çok düşük ücretlerle çalışan hekimlerin istifasını önlemek amacıyla Meclis’e getirilen maaş ve emeklilik düzenlemesinin özel hastane lobisi ile vakıf hastaneleri lobisi arasındaki savaşa kurban gittiği iddia edildi. Lobi savaşının üstünü örtmek içinse emekli vali aylıklarının gerekçe gösterildiği bildirildi. Aralık ayında pratisyen hekimlere 2.500 TL, diş hekimleri dahil uzman hekimlere 5 bin lira ek gösterge zammı verilmesi, emekli olduktan sonra çalışan hekimlerden de sosyal güvenlik destek primi kesilmemesini düzenleyen teklif önce TBMM‘de kabul edilmiş, sonra sürpriz bir kararla iptal edilmişti. Zam düzenlemesi sayesinde, son 20 ay içinde 9 bin hekimin istifasına neden olan düşük maaş sorununun kısmen de olsa çözüleceği belirtiliyordu. Ancak bu düzenlemeye özel hastanelerin, aynı zammı ucuza çalıştırdıkları kendi hekimlerine de yapmak zorunda kalacakları için karşı çıktıkları belirtildi. Maaş zammının maliyetlerini artıracağını savunan özel hastanelerin, bu durumun sağlık turizmini sekteye vuracağı iddiasında da bulundular.

ÖZELLER İSTEMEDİ

Hastane işleten vakıf üniversitelerinin ise düzenlemeyi, emekliliği gelen hekimleri kapmak için destekledikleri öğrenildi. Yasa çıksaydı emekli olan çok sayıda hekim, çalışmaya devam ettiklerinde emekli aylıkları kesilmeyeceği için daha iyi şartlarda vakıf üniversitelerine geçecekti. Sonuçta özel hastane lobisi ağır basınca düzenleme 12 gün sonra iptal edildi.

Hekim aylığı valiyi geçemez

■ Kamu hastanelerinde çok düşük maaşlarla çalışan hekimlerde büyük hayal kırıklığına yol açan düzenlemenin, ‘daha kapsamlı bir düzenleme’ için iptal edildiği belirtilirken, asıl gerekçe olarak valilerin gösterildiği öğrenildi. Hükümet yetkililerinin, iptalin gerekçesini soran hekimlere, “Düzenleme bu haliyle çıksaydı emekli hekim aylığı vali aylığını 300 lira geçecekti. Bu durum devlet hiyerarşisine aykırı olacağı için iptale gidildi” yanıtını verdiler.