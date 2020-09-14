Hekime mobbing dehşeti

Isparta Senirkent Devlet Hastanesi’nde görev yapan Diş Hekimi Esra Şahiner’e uygulanan mobbing ombudsmanı bile şaşırttı. Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) yaptığı şikayette 46 başlık altında uğradığı baskıyı dile getiren Şahiner, hem İl Sağlık Müdürlüğü hem de görev yaptığı hastanedeki yöneticilerin baskılarını bir bir sıraladı.

Başombudsman (Kamu Başdenetçisi) Şeref Malkoç, başvuruyu kabul etti ve diş hekiminin uğradığı mobbing için Sağlık Bakanlığı’nca soruşturma açılmasını talep etti. Kararda “Telafisi güç ve imkansız zararlarının oluşmamasını teminen, öncelikle başvuranın talebi doğrultusunda görev yerinin ailesinin bulunduğu Isparta il merkezinde durumuna uygun bir yere alınması” istendi.

SÖZCÜ’nün KDK’dan ulaştığı şikayet dilekçesinde Şahiner’in iddialarından bazıları şöyle:

-Başhekimin odasında bulunan Kemal Dirican (AKP Geçlik Kolları Başkanı) tarafından, küçük düşürücü ifadelerde bulunup kendisine “Dengesiz, özgüvensiz, benim dişim ağrırken neden hastanede olmazsın” dedi. Bunun üzerine kendisi de Başhekime “Bu etik değil neden beni rencide edip küçük düşürmesine izin veriyorsunuz” diye sordu. Başhekim “Defol git odamdan” dedi.

-Başhekim tarafından hemşirelerin önünde “beynini ezerim” şeklinde tehdit edildi.