Hekimler, İstanbul’dan Ankara’ya yürüyecek: Emek bizim söz bizim

Türk Tabipler Birliği (TTB) üyesi hekimlerin “Emek bizim söz bizim” sloganı ile Ankara’ya yapacakları “Beyaz Yürüyüş” 23 Kasım Salı günü İstanbul’dan başlayacak. Yürüyüş duyurularında “Sağlık alanındaki soyguna ve kamusal sağlık hizmetinin çökertilmesine karşı, toplumsal sağlık mücadelemiz için #BeyazYürüyüş’teyiz!” denildi.

Latif SANSÜR

TTB Yürüyüş Kolu İstanbul’dan Ankara’ya yürüyecek. Özellikle Covid-19 salgın sürecinde dile getirdikleri sağlıksız ve güvensiz çalışma koşulları, sağlıkta şiddet, sağlıkta kamusal hizmetin çökertilmesi, Covid-19’un meslek hastalığı sayılmaması, yıpranma paylarının verilmemesi, muayene sürelerinin 5 dakikaya indirilmesi gibi bir çok sorunu gündeme getiren, ancak Sağlık Bakanlığı’ndan hiçbir yanıt almayan hekimler seslerini Ankara’da duyurmaya çalışacak. 23 Kasım Salı günü, saat 18.00’da Kadıköy Vapur İskelesinden başlayacak olan “Beyaz Yürüyüş” 27 Kasım Cumartesi günü Ankara’da sona erecek.

ANKARA’DA BEYAZ FORUM

Kadıköy’den başlayacak yürüyüşün ilk durağı 24 Kasım Çarşamba günü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinin önü olacak. Aynı gün saat 17.30’da bir basın açıklaması yapılacak. 25 Kasım Perşembe günü Bursa İl Sağlık Müdürlüğü önünde karşılanacak olan yürüyüş kolu, ertesi gün Eskişehir’de ‘Varlığımız Sağlığımız Anıtı’ önünde karşılanacak. Beyaz Yürüyüşün son gününde ise saat 12.00’da TTB önünde buluşulacak. Ardından Yılmaz Güney Kültür Merkezi’nde Beyaz Forum başlayacak. Forum’da sağlık alanında karşılaşılan sorunlar, hekimlerin Sağlık Bakanlığı’ndan beklentileri dile getirilecek.