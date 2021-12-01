Hekimlere ek gösterge zammı Meclis’te kabul edildi

Hekimlere ek gösterge zammı, TBMM Genel Kurulnda teklife eklenerek kabul edildi. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı teklife eklendi ve kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sırasında yeni maddeler ihdas edildi.

Hekimlere ek gösterge zammını öngören yeni maddeler Meclis’te grubu bulunan AKP, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP’nin oylarıyla kabul edildi.

Buna göre, bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı öngörülüyor.

BAKAN KOCA AÇIKLAMIŞTI

AKP grup toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekimlerle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

“Emeklilikle ilgili pratisyen hekimlere ek gösterge olarak 13 bindi, 33 bine; uzman hekimler, diş hekimler dahil olmak üzere 17 bindi, 40 bin ek göstergeye çıkmış oluyor. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira. Düzenleme bugün Meclis’te bütün milletvekillerinin, siyasi parti gruplarının desteğini bekliyoruz. Sabit ek ödeme de genel bütçeye aktarılıyor.”

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