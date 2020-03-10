Hekimoğlu 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Hekimoğlu 11. son bölüm izle)

Hekimoğlu dizisi bu hafta 11. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde; Tanık koruma programındaki bir adam Valide Atik Eğitim ve Araştırma hastanesine yatırılır. Hekimoğlu vakayla ilgilenirken, bir taraftan da ekibinden kimin kendisini Vahap’a ispiyonladığını bulmaya çalışır. İşte Hekimoğlu 12. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

Her hafta salı akşamı ekranlara gelen Hekimoğlu dizisi bu hafta 11. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Hekimoğlu’nun son bölümünde; İpek’in Vahap karşısında zor duruma düşmesini istemeyen Hekimoğlu kurallarını yıkar ve sekiz yıldır ilk kez beyaz önlük giyer. Fakat Hekimoğlu’nun bu hamlesine rağmen, Vahap ve Hekimoğlu arasındaki gerilim devam eder. İşte Hekimoğlu 12. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki.

HEKİMOĞLU 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM FRAGMANI

HEKİMOĞLU 11. SON BÖLÜM İZLE

HEKİMOĞLU 11. BÖLÜM ÖZETİ

Tanık koruma programındaki adamın gizlediği sır ne?

Tanık koruma programındaki bir adam Valide Atik Eğitim ve Araştırma hastanesine yatırılır. Hekimoğlu vakayla ilgilenirken, bir taraftan da ekibinden kimin kendisini Vahap’a ispiyonladığını bulmaya çalışır.

Öte yandan, İpek’in Vahap karşısında zor duruma düşmesini istemeyen Hekimoğlu kurallarını yıkar ve sekiz yıldır ilk kez beyaz önlük giyer. Fakat Hekimoğlu’nun bu hamlesine rağmen, Vahap ve Hekimoğlu arasındaki gerilim devam eder.

Hekimoğlu’nu,Vahap’a kim ispiyonladı? Vahap günün sonunda İpek’i veya Hekimoğlunu gerçekten kovabilecek mi?