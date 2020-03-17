Hekimoğlu 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu 12. son bölüm izle…

Hekimoğlu 12. bölümü Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. Son bölümde; Hekimoğlu üç gün içinde ekipten birini işten çıkarmak zorundadır. Birlik olmak isteyen Mehmet Ali ve Zeynep’e bekledikleri destek Emre’den gelmez. İşte Hekimoğlu 13. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki…

Hekimoğlu son bölümü ile yine izleyenleri ekranlara kitledi. Son bölümde; Hekimoğlu Mehmet Ali’ye kendi yerinde olsa kimi kovacağını sorar. Mehmet Ali’nin yanıtı Emre olur. Vahap , Zeynep ve Mehmet Ali’yi kendi tarafına çekmeye uğraşır.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM FRAGMANI

HEKİMOĞLU 11. SON BÖLÜM İZLE

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hekimoğlu üç gün içinde ekipten birini işten çıkarmak zorundadır. Orhan, Hekimoğlu’nun karar vermekten kaçındığını düşünürken, Mehmet Ali ve Zeynep bu süreci birbirlerine destek olarak atlatmak ister. Emre bu karara karşı çıkar ve onlara güvenmediğini söyler.

Hekimoğlu Mehmet Ali’ye kendi yerinde olsa kimi kovacağını sorar. Mehmet Ali’nin yanıtı Emre olur. Vahap , Zeynep ve Mehmet Ali’yi kendi tarafına çekmeye uğraşır. İpek ise Vahap konusunda verdiği kararı sorgulamaktadır. Tüm bunlar yaşanırken, Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 10 yaşında kalp krizi geçiren Ceyda yatırılır.

Minik Ceyda, kilolu olduğu için uğradığı akran zorbalığıyla baş edebilecek midir?

Vahap’ın çabaları karşılık bulacak mıdır? Emre ve Zeynep’in kavga etmelerinin sebebi nedir?

Hekimoğlu’nun kararı ne olacaktır?