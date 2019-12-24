Hekimoğlu 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu 2. son bölüm izle

Hekimoğlu 3. bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan ve Kaan Yıldırım’ın yer alıyor. Çift görme ve gece terörü atakları yaşamaya başlayan Deniz ‘i inceleyen doktorlar yaşadığı rahatsızlıkların sebebini bir türlü bulamaz. Hekimoğlu 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Hekimoğlu 2. son bölüm izleme linki…

Hekimoğlu dizisinin son bölümünde; liselerarası erkek basketbol müsabakasında karşı takımdan bir oyuncuyla çarpışan 16 yaşındaki Deniz, geçirdiği sarsıntı sonrasında kendini İstanbul Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acilinde bulur. Çift görme ve gece terörü atakları yaşamaya başlayan Deniz ‘i inceleyen doktorlar yaşadığı rahatsızlıkların sebebini bir türlü bulamaz.

HEKİMOĞLU 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

HEKİMOĞLU FRAGMAN

HEKİMOĞLU 2. SON BÖLÜM İZLE

O sırada inceleyecekleri yeni bir vaka arayışında olan genç doktorlarımızdan Zeynep, Deniz’in durumunu öğrenir ve dosyayı Ateş Hekimoğlu’na getirir. Hekimoğlu hastanın geçirdiği gece terörü ataklarını duyar duymaz herkesi şaşırtacak bir şekilde vakayı almaya gönüllü olur.

Bütün bunlar yaşanırken Orhan’ın özel hayatında da birtakım değişiklikler olmaktadır. Tek dostunun yaşadıklarına kayıtsız kalmayan Ateş, Orhan’ın hayatındaki bulmacayı da çözmeye kararlıdır.

Hekimoğlu, Deniz’in hastalığını incelerken, her türlü ipucunu değerlendirirken, akla gelmedik yöntemler de kullanır. Sınırları zorladıkça hem çocuğun ebeveynleriyle hem de İpek’le çatışmalar yaşar. Ne olursa olsun bildiğini okuyan Hekimoğlu herkesin yalan söylediği bu dünyada bir hayat daha kurtarmak için ne kadar ileri gidecektir.