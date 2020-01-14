Hekimoğlu 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu 3. son bölüm izle

Hekimoğlu 3. bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan ve Kaan Yıldırım’ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Hekimoğlu iki doktorun konuşmasına kulak misafiri olarak aynı doğumhanede yakın zamanlarda doğmuş iki bebeğin hastalandığını duyar. Hekimoğlu 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Hekimoğlu 3. son bölüm izleme linki…

Hekimoğlu dizisinin son bölümünde; bebeklerin ikisi de kusma ve ateş şikâyetleriyle müşahede altına alınmıştır. Bunu öğrenen Hekimoğlu Orhan ve İpek’i hastanede bir salgın olabileceğini konusunda uyarır. İşte Hekimoğlu 4. yeni bölüm fragmanı…

HEKİMOĞLU 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

HEKİMOĞLU 3. BÖLÜM İZLE

İpek ve Orhan yalnızca iki bebeğin hastalanmasına salgın denemeyeceği fikrindelerdir. Bunun üzerine Hekimoğlu durumu ispatlamak için ekibiyle birlikte hastanedeki diğer tüm bebekleri kontrol etmeye girişir. Kısa zaman sonra aradığını bulur ve hastanede salgın alarmı verilerek bebek katı karantinaya alınır.

Hekimoğlu ve ekibi bebeklerin neden hastalandığını araştırırken milyonlarca seçenek arasından salgının kaynağını bulmaya çalışırlar. İpek bir yandan krizi yönetirken Hekimoğlu da bebekleri kurtarmak için alışılmışın dışında bir fikirle gelir.

Hem aileler hem de ekip için oldukça tartışmalı olan bu tedavi fikri hayata geçirilecek midir? Hekimoğlu’nun sıra dışı çözümü işe yarayacak ve zamanla yarışan bebeklerin hayatı kurtulacak mıdır?