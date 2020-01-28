Hekimoğlu 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu 5. son bölüm izle!

Hekimoğlu dizisi bu akşam 5. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde, ünlü müzisyen Cihan Yenerler’in ALS tanısıyla hastaneye yatırılması ve Hekimoğlu’nun bu tanıyla ilgili şüplerinin olduğu konusu geçmektedir. Peki Hekimoğlu 6. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Hekimoğlu son bölüm izleme ekranı ve diziden tüm detaylar.

Kanal D ekranlarında her Salı izleyici ile buluşan Hekimoğlu dizisinin son bölümünde Cihan Yenerler, hastalığı ilerleyince yeniden klarnet çalamayacağını anlayıp tüm umudunu yitirir. Hekimoğlu ise ALS teşhisinin doğruluğundan şüphe eder. Ne var ki İpek, vaka ile Mehmet Ali’nin ilgilenmesini ister. Peki Hekimoğlu 6. yeni bölüm fragamanı yayınlandı mı? İşte Hekimoğlu 5. son bölüm izleme sayfası.

HEKİMOĞLU 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinin 6. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiği anda sayfamızda yer alacak.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM FRAGMANI

HEKİMOĞLU 5. BÖLÜM İZLE

HEKİMOĞLU 5. BÖLÜM ÖZETİ

Ünlü müzisyen Cihan Yenerler ALS tanısıyla Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırılır. Cihan Yenerler, hastalığı ilerleyince yeniden klarnet çalamayacağını anlayıp tüm umudunu yitirir. Hekimoğlu ise ALS teşhisinin doğruluğundan şüphe eder. Ne var ki İpek, vaka ile Mehmet Ali’nin ilgilenmesini ister. Son kararları Mehmet Ali’nin verecek olması ve Hekimoğlu’nun bu durum karşısındaki tepkisi diğerleri için yeni olduğu kadar eğlenceli bir durumdur.

Öte yandan İpek, klinikte hasta bakmayı Hekimoğlu için bir oyun haline getirmeye çalışır.

İpek planında başarılı olabilecek midir? Mehmet Ali, Hekimoğlu’nun kararlarını uygulamaya devam edecek midir? En önemlisi Cihan Yenerler yeniden klarnet çalabilecek midir?