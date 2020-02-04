Hekimoğlu 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu 6. son bölüm izle

Hekimoğlu dizisinin 6. son bölümü bugün ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümünde; Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne evsiz bir kadın yatırılır. Orhan kadının durumuyla fazlasıyla ilgilenirken, Mehmet Ali vakayı almamak için direnir. İşte Hekimoğlu 7. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı…

Kanal D’nin sevilen dizilerinden Hekimoğlu’nun bu akşam 6. bölümü izleyiciyle buluştu. Hekimoğlu son bölümünde; Hekimoğlu, İpek’le uğraşmaya devam ederken Zeynep, Hekimoğlu’na verdiği doğum günü hediyesinin açılmadığını görünce hayal kırıklığı yaşar. Mehmet Ali’nin davranışları ise günbegün Hekimoğlu’na benzemektedir. İşte Hekimoğlu 7. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

HEKİMOĞLU 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM FRAGMANI

HEKİMOĞLU 6. SON BÖLÜM İZLE





HEKİMOĞLU 6. BÖLÜM ÖZETİ

Hekimoğlu ve ekibi evsiz kadının hayatını kurtarabilecek mi?

Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne evsiz bir kadın yatırılır. Orhan kadının durumuyla fazlasıyla ilgilenirken, Mehmet Ali vakayı almamak için direnir. Hekimoğlu, İpek’le uğraşmaya devam ederken Zeynep, Hekimoğlu’na verdiği doğum günü hediyesinin açılmadığını görünce hayal kırıklığı yaşar. Mehmet Ali’nin davranışları ise günbegün Hekimoğlu’na benzemektedir.

İpek ve Hekimoğlu arasındaki çekişmenin bir galibi olacak mıdır? Orhan ve Mehmet Ali bu vakaya neden farklı tepkiler vermiştir? Evsiz kadının gerçekte kim olduğu ve başına gelenler açığa çıkacak mıdır? Mehmet Ali’nin bileğindeki hissizliğin sebebi nedir? Hekimoğlu ve ekibi bu gizemli kadının hayatını kurtarabilecek mi?