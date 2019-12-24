Hekimoğlu nerede çekiliyor? House M.D. uyarlaması Hekimoğlu hangi hastanede geçiyor?

Yeni yayın döneminde izleyici karşısına çıkan Hekimoğlu, dünya çapında hayran kitlesi bulunan House M.D.’nin uyarlaması olarak biliniyor. Hekimoğlu dizisine dair en çok merak edilen konuların başında ise “Hekimoğlu dizisi nerede çekiliyor?” “Hekimoğlu’unun çekildiği hastane hani şehirde?” soruları geliyor. Hekimoğlu dizisi hakkında merak edilenler…

Yayınlanan bölümleri ardından beğeni toplayan Hekimoğlu dizisi nerede çekiliyor izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Hekimoğlu’nun çekildiği hastane ve merak edilenler…

HEKİMOĞLU NEREDE ÇEKİLİYOR? İŞTE O HASTANE…

Hekimoğlu dizisi, Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çekiliyor. Hekimoğlu dizisi ile Üniversitenin yaptığı bir sözleşme ile fakültenin bazı bölümleri, derslerin de olmadığı dönemlerde dizi çekimleri için kullanılacak.