Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı

Hekimoğlu dizisi kısa bir süre önce Kanal D ekranlarında yayın hayatına başladı. Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan ve Kaan Yıldırım’ın yer aldığı dizinin yeni bölümü yerine bu akşam tekrar bölümü yayınlanacak. Peki Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Kanal D yayın akışı…
Hekimoğlu dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmıyor. Diziler yeni yılın ilk haftasında tatile girdi. Hekimoğlu dizisinin yeni bölümünün 14 Ocak Salı akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.
KANAL D YAYIN AKIŞI