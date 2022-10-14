Helal Kurumu uzmanları sözlü sınavla alacak

Helal Akreditasyon Kurumu uzman yardımcılığı sınavı açtı. Ancak kurumun sınavı sözlü yapacağı açıklandı.

Helal Akreditasyon Kurumu merke teşkilatında boş bulunan toplam üç Helal Akreditasyon Uzman Yardımcısı kadrosu için sınav açtığını duyurdu.

Duyuruda adayların Gıda Mühendisliği ve İlahiyat mezunu olma şartı arandı. Ayrıca adayların İnglizce ya da Arapça dillerinin birinde C düzeyinde olmaları şartı yer aldı.

“SÖZLÜ YAPILACAKTIR”

Duyuruda sınav şeklinin açıklandığı bölümde, “Giriş sınavı sözlü yapılacaktır” ibaresi dikkat çekti. İlanda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Giriş sınavına, öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar

başvurunun olmaması hâlinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Helal Akreditasyon Kurumuna aittir.”

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