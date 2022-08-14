Helalleşme Buluşması’nda konuşan Fatma Yavuz: Köprüyü geçince bizi yüz üstü bıraktılar

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun katıldığı Helalleşme Buluşması’nda konuşma yapan Fatma Yavuz, “Samimiyetinizi gördük, ona bir karşılık vermeye geldik. Ancak tabi ki yarın bunun hesabını sorma hakkımız bakidir. Umarım öyle olmaz, her şey çok güzel olur” ifadelerini kullandı. Yavuz, “Çok ümitler bağladığımız insanlar, yarın köprüleri geçince bizi yüz üstü bıraktılar” diye ekledi.

Sevgim Begüm YAVUZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığında gerçekleştirilen Helalleşme Buluşması’na katıldı. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından önce vatandaşlar kürsüye çıkıp konuşma gerçekleştirdi.

Kürsüye çıkan Fatma Yavuz, “İğneyi kendimize batırdık. Güzel sözler söyledik. Ancak biraz da çuvaldızı batıralım sayın genel başkanımız ve il başkanımıza. Türkiye’deki en büyük problemlerden birinin fanatikleşme olduğunu düşünüyorum. Ben kendi adıma söyleyeyim; buraya güzelleme yapmak için gelmedik. Samimiyetinizi gördük, ona bir karşılık vermeye geldik. Ancak tabi ki yarın bunun hesabını sorma hakkımız bakidir. Umarım öyle olmaz, her şey çok güzel olur” diye konuştu.

“BİZİ YÜZ ÜSTÜ BIRAKTILAR”

Yavuz, “Çok ümitler bağladığımız insanlar, yarın köprüleri geçince bizi yüz üstü bıraktılar. Demokrasinin de gereği budur. Bu insanlar bugün size omuz veriyorlar. Yarın bunun altı dolmazsa başta ben olmak üzere buraya gelir sizinle kavga ederiz. O kavgayı yaparız” diye ekledi.

Fatma Yavuz, konuşmasını “Eğer biz yolumuzdan dönersek, söylediğimizin altını dolduramazsak, yoldan dönersek siz de gelin bizimle kavga edin. Bu da dostluk hukukunun bir gereğidir” diyerek sonlandırdı.

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