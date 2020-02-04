Helin Avşar’dan maskeli, Türkan Şoray Kanunları’ paylaşımı

Oyuncu Hülya Avşar’ın kardeşi Helin Avşar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda son günlerin salgın hastalık korkusuna atıfta bulunarak ilginç bir benzetmede bulundu.

Sosyal medya hesabını özellikle son zamanlarda daha aktif kullanmaya çalışan ve yaptığı paylaşımlar üzerinden takipçileriyle haberleşen Helin Avşar, bu defa dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık tehditi hakkında bir paylaşımda bulundu.

Yüzünde maskesi ile hastanede kolundan kan aldırırken çektiği bir selfieyi paylaşan Avşar, bu fotoğrafının üzerine Yeşilçam’ın usta oyuncusu Türkan Şoray’ın kanunlarına göndermede bulunarak şunları yazdı:

“Maskesiz asla çıkmam, kimseyle öpüşme, bu ara uçağa bineni bile evime sokmam… Yeni Türkan Şoray kuralları bunlar! Sağlık bu boru mu”