Helin Avşar’ın olaylı gecesi

Hülya Avşar’ın kız kardeşi Helin Avşar alkolün dozunu kaçırınca olay çıktı. Avşar’ın yanındaki arkadaşı da görüntülendiklerini fark edince küfür ederek basın mensuplarına tepki gösterdi.

Hülya Avşar’ın kız kardeşi Helin Avşar, önceki akşam bir kız arkadaşıyla Etiler’de bulunan bir mekandan çıkarken görüntülendi. Alkolü fazla kaçırdığı için garsonlarla tartışan Avşar, çıkışta ayakta durmakta zorlandı.

“YARIN BUNDAN RAHATSIZ OLACAĞIM”

Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına “Şimdi çekiyorsunuz ama yarın bundan eminim rahatsız olacağım” derken konuşmakta dahi zorlandı. Avşar’ın yanındaki sosyal medya fenomeni olduğu öğrenilen Duygu Genç isimli kadın ise görüntü almak isteyen basın mensuplarına “B.kunu çıkardınız, yeter artık” diyerek tepki gösterdi.

HELİN AVŞAR VE ARKADAŞINDAN ANLAMSIZ HAREKETLER

Ağza alınmayacak küfürler eden Genç, bir ara yanına gelen Helin Avşar’ı da iterek uzaklaştırdı. Avşar ve arkadaşı mekanın güvenlik görevlileri tarafından zorla taksiye bindirildi.