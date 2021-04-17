Hemofili hastalarına Kovid-19 aşısını faktör tedavisi uygulandıktan sonra yaptırmaları uyarısı

DÜZCE (AA) – Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Birgül Öneç, hemofili hastalığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için özel bir risk oluşturmadığını belirterek, "Aşılama için uygun zaman geldiğinde muhakkak aşılanmalarını öneriyoruz ama kas içine yapılan bir aşı olduğu için faktör tedavisi alan kişiler kanamadan korunmak için mutlaka faktör tedavisini uyguladıktan sonra aynı gün ya da ertesi gün aşı yaptırmalılar." uyarısında bulundu.

17 Nisan Dünya Hemofili Günü dolayısıyla açıklama yapan Öneç, hemofili hastalığının, özellikle erkek çocuklarda annenin taşıyıcı olması durumunda ortaya çıkabildiğini, hastalığın bebeklik ya da erken çocukluk döneminde fark edilebildiğini belirtti.

Öneç, ağır hemofili hastalarının haftada 2 ya da 3 kez eksik olan pıhtılaşma faktörlerini kendilerine damardan enjekte ederek ciddi kanamalardan ve sakatlıklardan korunabildiğine işaret ederek, "Bu ilaçların da geliştirilmesiyle önce insan kaynaklı olmayan, yapay faktörler kullanılmaya başlandı. Şimdi artık daha uzun süre etkili pıhtılaşma faktörü preperatları ve başka yollardan pıhtılaşma faktörlerini düzeyini artıran ilaçların çalışmaları tamamlanmak üzere." ifadelerini kullandı.

Hemofili hastalarının Koronavirüs riskine ilişkin bilgi veren Öneç, şu değerlendirmede bulundu:

"Aslında hemofili hastalığı Kovid-19 için özel bir risk oluşturmuyor. Hemofili hastalarının bağışıklık sistemi normal, dolayısıyla kanser ya da kronik hastalıklar gibi özel bir risk oluşturmuyor. Ancak faktör reçetesi yazdırmak ya da kendisi uygulayamayan hastalar faktörlerini uygulatmak için hastane ortamına sık girmek zorunda kaldığında risk artmış olabiliyor. Bildiğiniz gibi diğer raporlu ilaçlarda da tanınmış olan kolaylıklar sayesinde hemofili hastalarının da ilaçlarını bu risklere maruz kalmadan, eczaneden doğrudan alabilmeleri sağlanmış oldu. Toplumda hepimizin yapması gerektiği gibi açıklanan kurallar çerçevesinde kısıtlamalara, maske, mesafe, hijyen gibi kurallara uymaları yeterli.

Aşılama için uygun zaman geldiğinde muhakkak aşılanmalarını öneriyoruz ama kas içine yapılan bir aşı olduğu için faktör tedavisi alan kişiler kanamadan korunmak için mutlaka faktör tedavisini uyguladıktan sonra aynı gün ya da ertesi gün aşı yaptırmalılar. Kısa süreli buz uygulanması da aşı bölgesinde kanama olasılığını azaltmak için önerilebilir."