Hemşehrilerinden ‘koyun eti kokuyor’ diyen Nebati’ye tepki: Ağzı ejder meyvesine alıştı

“Koyun eti kokuyor” diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfalı kasap esnafını ve hemşerilerini kızdırdı. CHP Şanlıurfa Milletvekili adayı Mahmut Tanal’ın Nebati’nin sözlerini sorduğu Şanlıurfalılar, “Millet et yemesin’ diye söylüyor. “Onun ağzı ejder meyvesine alıştı” şeklinde tepkilerini dile getirdi.

Bozova ilçesine bağlı Yaylak beldesinde bir mahalle kasabını ziyaret eden CHP’li Mahmut Tanal, koyun etinin fiyatını sordu. Kasap dükkanı işleten esnaf, koyun etinin kilosunu 240 lira olarak açıkladı. Kuzu ciğer ve kuzu kuşbaşının kilogram fiyatı ise 250 lira şeklinde aktarıldı.

“KOYUT ETİ OLMAZSA OLMAZ”

Tanal’ın “Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ‘Koyun eti kokuyor’ diyor. E kokuyorsa bu kebabı neden yapıyorlar?” diye sorması üzerine Kasap “Koyun eti olmazsa olmaz” şeklinde cevap verdi. Tanal, “Koyun etsiz olmaz” derken, kasap da “Olmaz” diyerek Tanal’ı onaydı.

MİLLET ET YEMESİN DİYE SÖYLÜYOR

Kasap dükkânının önündeki bir vatandaş, Kürtçe “(Nureddin Nebati) Diyor ki: Millet et yemesin” ifadesini kullandı. Tanal ise kasaba dönerek, “Yani millet et yemesin diye mi öyle yapıyor?” sorusunu yöneltti. Kasap esnafının “He valla” dediği duyulurken, Tanal da “Allah akıl fikir versin” diyerek Nebati’yi eleştirdi.

AĞZI EJDER MEYVESİNE ALIŞTI

Tanal, saha çalışması gerçekleştirdiği Halfeti ilçesinde de bir kasap esnafına Bakan Nebati’nin koyun etiyle ilgili sözlerini sorarak, “Ben anlamadım, ben de Urfalıyım” dedi. Halfeti merkezdeki kasap esnafı, Nebati’yi kastederek, “Onun ağzı ejder meyvesine alıştı ya, koyun eti kokar!” şeklinde tepkisini dile getirdi.