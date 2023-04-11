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11 Nisan 2023
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Hemşerilerine küfür eden milletvekili adayından türbe ziyareti

Alaturka Online
Alaturka Online

AKP’nin Kars birinci sıra milletvekili adayı gösterdiği eski İl Başkanı Adem Çalkın, Karslılara hakaret ettiği ses kaydı nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor.

Milletvekili aday listelerinin açıklandığı gün Çalkın’a ait olduğu iddia edilen ses kaydı sosyal medyada yayınlandı.

Yerel bir gazeteci ile Adem Çalkın arasında geçen “Karst’ta anket yapılıyormuş” sohbeti sırasında Çalkın, “Karslıların ……” diye küfür ediyor.

Adem Çalkın, ses kaydı ile ilgili kendisine bir kumpas kurulduğunu, kaydın iki yıl öncesine ait olduğunu açıkladı.

MEZARLARINDA DUA OKUDU

Adem Çalkın, adaylık startını ise ilde bulunan türbeyi ziyaret ederek gerçekleşti. “Sabah Ebul Hasan Harakani Hazretlerini ziyaret ederek günü başladım” diyen Çalkın, video için türbe için ve dışından özel çekimler yaptırdı.

Aynı videoda, “Her kim bu kapıya gelirse ekmeğini veriniz ve inancını sormayınız. Zira Ulu Allah’ın katında ruh taşımaya layık olan herkes Ebu’l Hasan’ın sofrasında ekmek yemeğe layıktır -Ebu’h Hasan Harakani” sözlerini paylaşan Çalkın daha babası ve dedesinin mezarını ziyaret etti.

Çalkın, hayatta olan babaannesinin elini öperek tanıtıma devam etti ve “Bu kutlu dava yolunda yürüyeceğim” mesajı verdi.

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