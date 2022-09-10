fbpx
Anasayfa Haberler Gündem Hemşire, görev yaptığı hastanede ölü bulundu

Hemşire, görev yaptığı hastanede ölü bulundu

Yazan:
Alaturka Online
-

Ordu’da hemşire Yasemin Çelebi, görev yaptığı hastanenin tuvaletinde ölü bulundu.

Yayınlanma:

Hemşire, görev yaptığı hastanede ölü bulundu

Olay, sabah saatlerinde, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Hastanede nöbetçi olan 2 çocuk annesi hemşire Yasemin Çelebi, gittiği tuvalette fenalaşıp, yere yığıldı. Bir süre sonra tuvaletten alarm sesi duyuldu.

Personel, kapının kilidini kırarak içeri girdi. Yerde hareketsiz yatan Çelebi’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından Yasemin Çelebi’nin cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Çelebi’nin kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda belirlenecek. (DHA)

İlgili İçerikler

YORUM YOK

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

© Alaturka First Turkish American Newspaper in the United States - Powered by TURKSC Media Group