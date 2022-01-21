Hemşire Ömür Erez’in katili mahkemeye sevk edildi

İstanbul Kartal’da bir aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez’i silahla vurarak öldüren Rahmi Uygun “tasarlayarak öldürme” suçundan, Uygun’a yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Musa T. ise “tasarlayarak öldürmeye yardım etme” suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Sevgim Begüm YAVUZ

İstanbul Kartal’da, 10 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan 34 yaşındaki hemşire Ömür Erez, Rahmi Uygun (39) tarafından dün silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan Rahmi Uygun ile Uygun’u aile sağlığı merkezine götüren Musa T. (38) emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

Hemşire Ömür Erez ile 2 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanıştığını, aralarında duygusal birliktelik başladığını anlatan şüpheli Rahmi Uygun savcılıktaki ifadesinde, biriktirdiği 187 bin TL parayı Erez’e verdiğini, parayı istediğinde ise ödeyemeyeceğini söylediğini öne sürdü.

Bu konuyu konuşmak için İstanbul’a geldiğini anlatan şüpheli Rahmi Uygun, “Olay günü ben yalnızca Ömür’den paramı istedim. Bana şu an veremeyeceğini, daha sonra ödeyeceğini söyledi. Kendisiyle aile sağlığı merkezinde konuşurken arka tarafımda bulunan şahıs elini beline götürünce bir anda panikledim.

Havaya bir el ateş etmek istedim. Silahın içerisinden yere mermi düştü. Ardından Ömür’ün yanına gittim, yere düşünce silahla kafasına 2-3 el ateş ettim. Buraya geldiğimde kendisini öldürme niyetim yoktu. Olaylar bir anda gelişti. Panikleyerek kendisine ateş ettim. Olay yerine gittiğimde silahım mermi ile doluydu. Ancak kullanmayı düşünmüyordum” dedi.

Öte yandan şüpheli Rahmi Uygun, olay yerine birlikte gittiği Musa T. ile dün tanıştığını söyledi.

TUTUKLANMASI TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından Rahmi Uygun “tasarlayarak öldürme” suçundan tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şüphelilerden Musa T. ise “tasarlayarak öldürmeye yardım etme” suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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