“Hemşireler yurtdışı göçü için plan yapıyor”

Sağlık çalışanlarının karşı karşıya kaldığı zorlu çalışma koşulları emeklerinin karşılığını alamayan hemşireleri yurt dışına göçe zorluyor. Türk Hemşireler Derneği Eskişehir şubesi yönetimi, hemşirelerin yaşadığı sıkıntıları anlatırken, “Biz istemesek de diğer meslekler de olduğu gibi artık hemşireler de yurt dışı göçü için plan yapıyor” dedi.

Kemal ATLAN

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türk Hemşireler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Gamze Onar Başarangil ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Şehir Hastanesi, üniversite hastanesi ile özel ve kamudan çalışanların bulunduğu yönetimde Çakırözer, hemşirelerin talep ve sıkıntılarını dinledi.

300 BİN HEMŞİRENİN SORUNLARI YOK SAYILIYOR

Pandemi döneminde hemşirelerin de ağır koşullar altında özveriyle çalıştığını dile getiren Dernek Başkanı Başarangil, “Gerek sağlık hizmet sunumunda iş barışının yeniden inşası, gerekse sağlık hizmet sunumunun ve pandeminin yükünü sırtlayan 300 bine yakın hemşirenin sorun ve talepleri görmezden geliniyor. Aşılamadan, covid servisi, yoğun bakım merkezlerine kadar her birimiz gerekirse ailelerimizi evde bırakarak büyük zorluklar altında çalıştık. Çalışmaya devam ediyoruz. Her alanda aynı işi üreten hemşirelerin aynı, eşit, adil ve hakkaniyetli haklara sahip olabilmesi adına taleplerimizin yerine getirilmesini istiyoruz” dedi.

SÖZLEŞMELERİ YENİLEMEDİLER!

Hemşirelerin ağır çalışma koşulları ve ekonomik zorluklar altında ezildiğini dile getiren Türk Hemşireler Derneği Eskişehir şubesi yönetimi, emeğinin hakkını alamayan hemşirelerin göçe hazırlandığını dile getirdi. Başkan Başarangil ve dernek yönetimi, Eskişehir’deki ve Türkiye’nin dört bir yanındaki hemşirelerin yurtdışı planı yaptığını söylerek, “Emeğinin hakkını alamayan arkadaşlarımız artık yurtdışına gitmek için plan yapıyor. Birçok arkadaşımız farklı ülkelerin dillerini öğrenebilmek için kurslara başladı. Sadece Eskişehir Şehir Hastanesi’nde 3 arkadaşımız yurtdışına gideceği için sözleşmesini yenilemedi. Türkiye’de yüzlerce hemşire bu durumda olabilir” ifadelerini kullandı.

“TÜM SAĞLIK EMEKÇİLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Türk Hemşireler Derneği Eskişehir Şubesi yönetimini dinleyen Çakırözer ise şöyle konuştu:

“Türk Hemşireler Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Gamze hemşire ve yönetimindeki değerli hemşirelerle buluştuk. Hem bizim sağlığımız için özveriyle çalışan hemşirelerin yeni yılını kutladık. Hem de onların şahsında salgın döneminde zor bir dönemden geçen tüm sağlık emekçilerimizin yeni yılını kutladık. Hemşireler önemli sıkıntılar ile karşı karşıya. Özlük hakları konusunda, sağlıkta şiddet konusunda birçok sıkıntıları var. Onların yaşadığı sorunlara çare bulmak bizlerin görevi. Kamu olsun, üniversite hastaneleri olsun, şehir hastaneleri olsun, özel hastaneler olsun maaş konusundaki farklılıkların, ayrımcılığın bir an önce giderilmesi gerekiyor. Bunların ortadan kaldırılması için yasa ise yasa, toplumun bilinçlendirilmesi ise bilinçlerdirme konusunda tüm toplum hemşirelerimiz için elimizden geleni yapmalıyız. Hemşirelerimiz ve tüm sağlık emeçilerimizin hak ettiği özlük hakları alması için mücadelemizi sürdüreceğiz.”

ÜCRETLER ARASI FARKLILIK BİTMELİ, MAAŞLAR İYİLEŞTİRİLMELİ

Türk Hemşireler Derneği Eskişehir Şubesi yönetimi, hemşirelerin talep ve sıkıntılarını şöyle sıraladı:

* Öncelikle sahada yaşanan ücretlerle ilgili tutarsızlıklar ortadan kaldırılmalı. Hemşirelerin yamalı bohçaya dönen ödemeleri tek kalemde verilmeli.

* Hemşire maaşlarının yoksulluk sınırı üzerinde olmasına yönelik bir düzenleme derhal yapılmalı. Bu düzenleme emekliliğe de yansıyacak şekilde net maaş üzerinden gerçekleştirilmeli.

* Söz verilmiş olan 3600 ek gösterge bir an önce hayata geçirilmeli.

* Yapılan düzenlemeler üniversite hastanelerinde çalışan hemşireleri de kapsamalı.

* 4b ve 4c gibi süresiz ve güvencesiz kadrolarda çalışan hemşireler 4a’ya geçirilmeli.

* Özel hastanelerde çalışan hemşirelere yönelik olarak da kamuda çalışan hemşirelere aynı şartların sağlanabileceği düzenlemeler yapılmalı.

SAĞLIKTA ŞİDDET ÖNLENMELİ, AĞIR YAPTIRIMLAR GELMELİ

* Bütün sağlık çalışanlarının maruz kaldığı sağlıkta şiddet konularının bir an önce çözüme kavuşturulmalı. Sağlıkta şiddetin önlenmesi ve sağlık çalışanlarının can güvenliğinin sağlanması adına daha ağır yaptırımlar gündeme getirilmeli.

* Uzman hemşirelerin alanında branşlaşarak halkı, toplumu bilinçlendirici görevlerde de yer alması sağlanmalı.

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