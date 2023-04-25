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25 Nisan 2023
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Hemşirelere tekme ve yumruklu saldırı

Alaturka Online
Alaturka Online


Olay, dün akşam saatlerinde Ceylanpınar Devlet Hastanesi acil servisinde meydana geldi. Hasta yakınları ile görevli hemşireler arasında tartışma çıktı. 3 hasta yakını, Songül Közlü ile İbrahim Halil Öztürk’e tekme ve yumrukla saldırdı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. 2 hemşire tedavi edilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da olaya ilişkin sosyal medya hesabından, “Ceylanpınar ilçemizde maalesef ki 2 sağlık personelimiz darbedildi. Olayın failleri, adli makamlarca gözaltına alındı. Süreci yakinen takip ediyorum ve yaşanan bu olayı kınıyorum. Değerli sağlık çalışanlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” paylaşımı yaptı. (DHA)

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