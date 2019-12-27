Hemzemin geçitteki bariyeri söküp yolcu minibüsünü raylardan geçirdi

Olay, Eşrefpaşa Mahallesi Et Balık Kurumu yakınlarındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Eşrefpaşa Mahallesi’nde şehir içi yolcu taşıyan minibüsün kimliği belirsiz sürücüsü, hemzemin geçide geldiği sırada, bariyer, tren geçeceği için kapandı.

BARİYERİ AÇMAYA ÇALIŞTI

Önünde başka araçlar duran minibüsten inen sürücü, bariyeri açmaya çalıştı. Başarılı olmayınca bariyeri söküp, yol kenarına attı. Ardından da geçiş yapmak için bekleyen diğer araçların sürücülerine yollarına devam etmelerini söyledi.

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CANLARINI HİÇE SAYDI

Kendisi de aracına binen sürücü, minibüstekilerin canını hiçe sayarak, tren yolundan geçiş yaptı. Arkadan gelen bazı araçlar da minibüsü takip etti. Saniyeler sonra trenin geçtiği o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. DHA