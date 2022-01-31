Hendek davası öncesi mağdur yakınları bağıra bağıra tepki gösterdi! “MÜEBBET İSTİYORUZ!” #shorts

Sakarya Hendek’te 7 işçinin hayatını kaybettiği, 127 işçinin ise yaralandığı Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’ndaki olaya ilişkin dava öncesi, mağdur yakınları ve avukatları açıklama yaptı. Patlamada yaşamını yitiren Sebahattin Tepeçınar’ın ablası Hatun Göktepe “Ben davamızın bir Soma davası, bir Ermenek davası, yurt yangını davası olmasını istemiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Adaletten umudumuzu kesmek üzereyiz. Eğer ki bu mahkeme sürecinin sonunda kötü bir sonuç çıkarsa artık adalet diye bir şey yok. Herkes kendi cezasını kendisi kesecek” dedi.

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