Hendek terörünün başındaki isim 7 yıl önce öldürülmüş

İktidarın “çözüm süreci” diye adlandırdığı, terör örgütü PKK’ya silah bıraktırmak amacıyla Kandil’de terör elebaşlarıyla müzakerelerin yürüttüğü dönemde 7 Kasım 2014 günü Şırnak’ın Cizre ilçesinde 22 yaşındaki Abdullah Budak, PKK tarafından hunharca katledildi.

Çözüm sürecinde aralarında korucu, muhtar, siyasetçi ve sivillerinde bulunduğu öldürülen 86 kişiden biri olan Budak’ı terör örgütü PKK devletle işbirliği yaptığı gerekçesiyle sokak ortasında infaz etti.

Bu saldırıyı terörist Azat Serdem kod adlı Hacı Oran’ın gerçekleştirdiği ve tekrar dağ kadrosuna kaçtığı tespit edildi. Çözüm sürecinin sona erdiği 2015 yılı Ağustos ayından itibaren terörist Oran tekrar şehir merkezlerindeki çukur ve hendek terörünün başında yer aldı.

“KAÇTI” DEDİLER AMA…

Nusaybin’deki hendek teröründe çok sayıda silahlı ve bombalı saldırının faili olan terörist Hacı Oran’ın yakalanan ve teslim olan teröristler ve gizli tanık ifadelerinde, hendeklerden kaçmayı başarıp dağ kadrosuna geri döndüğü belirtilmişti, ancak terörist Oran’ın 2016 yılında, Abdulkadir Paşa Mahallesi’nde müstakil bir evin kilerinde kıstırılarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Budak’ı terör örgütü PKK devletle işbirliği yaptığı gerekçesiyle sokak ortasında infaz etti.

Hendek teröründe öldürülen çok sayıda kimliksiz terörist cesedi kimlik tespiti yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti. Burada yapılan otopsi, alınan parmak izi ve ailelerin teşhisiyle bazı teröristlerin cenazeleri ailelerine teslim edilirken, bazıları da kimlliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilmişti.

Terör örgütü PKK da teröristin öldürüldüğünü doğrulayınca Oran’ın canezesi ailesi tarafından alındı. İçişleri Bakanlığı’nın en çok aranan teröristler listesinin 500 bin lira para ödüllü gri kategorisinde yer alan terörist Hacı Oran’la ilgili yakalanan, teslim olan teröristlerin Mardin ve Nusaybin Başsavcılıklarına verdikleri ifadelerinde çok sayıda bombalı ve silahlı eylemin de faili olduğu bilgisi yer aldı.

NUSAYBİN’DEKİ YIKIMIN BAŞINDAKİ İSİMDİ

Terörist Oran’ın, 2003 yılında terör örgütüne katılarak Kandil’de silahlı eğitim aldıktan sonra Şırnak’ın Uludere ilçesi karşısındaki Haftanin Vadisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerde bulunduğu bildirildi. Ardından Türkiye’ye sızarak Siirt, Şırnak kırsalını içine alan sözde Botan sahası adı verilen Gabar ve Mava Dağı ile İdil ve Dargeçit İlçeleri arasındaki Cehennem Deresinde sözde Gabar Dağı kuryesi olarak terörist faaliyetlerde bulunduğu, Çukur ve hendek terörü başlayınca Nusaybin’deki 300 kişiden oluşan teröristlerin başına sorumlu olarak gönderildiği belirlendi.

ROKETATARLI SALDIRI

Teröristin, 4 Nisan 2016’da Nusaybin’in Dicle Mahallesi’nde, Piyade Kurmay Binbaşı Turgay Çelik ile Astsubay Selçuk Karabakla’nın şehit olduğu askeri time roketatarlı saldırıda yer aldığı belirlendi.

7 Nisan 2016’da yine Dicle Mahallesi’nde 600 kiloluk uzaktan kumandalı bombanın patlatılarak Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanı Binbaşı Ahmet Karaman ile polis Özel Harekât Müdürü Zafer Kurt, Emniyet Amiri Doğan Sakarya ile iki Özel Harekât polisinin şehit olduğu saldırılarda bizzat yer aldığı öğrenildi.